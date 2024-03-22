Долар дешевшає: курси в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує дешевшати за зниженням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 22 березня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 39,05 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 42,75 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,55 гривні, євро по 42,05 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,80-38,90 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після чотирьох днів зростання та оновлення історичних максимумів.

Офіційний курс на 22 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9234 грн за 1 долар (-0,2165 грн).

Курс євро становитиме 42,4693 гривень за 1 євро (+0,0299 грн). Це новий максимум. Попередній був 20 березня - 42,4641 гривень за 1 євро.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.