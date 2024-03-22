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Рютте анонсував відправку Україні "великої кількості боєприпасів" найближчим часом

П'ятниця 22 березня 2024 18:18
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Рютте анонсував відправку Україні "великої кількості боєприпасів" найближчим часом Фото: прем'єри Нідерландів, Чехії та Данії обговорили постачання Україні боєприпасів (twitter.com/MinPres)
Автор: Тетяна Степанова

Завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

За словами Рютте, сьогодні він провів переговори з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Обговорили постачання Україні боєприпасів.

"Завдяки ініціативі Чеської Республіки, найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів. У наступні тижні й місяці ми продовжимо робити все можливе, щоб підтримати Україну, надаючи пріоритет артилерії й протиповітряній обороні", - зазначив прем'єр Нідерландів.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, на початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч - калібру 122 мм.

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Минулого тижня чеський чиновник заявив, що перші поставки мають прибути до України не пізніше червня.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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