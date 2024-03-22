Як працюватиме Реєстр збитків, завданих російською агресією: пояснення директора

Свідчення постраждалих від війни людей будуть збиратися для Міжнародного реєстру збитків у правоохоронців, неурядових та міжнародних організацій. Проте стандарти до доказів будуть визначатися окремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора Реєстру збитків Маркіяна Ключковського під час відкриття сателітнго офісу у Києві.

"Це справді дуже важливий принцип нашої роботи. Якщо постраждала людина вже зробила заяву, дала свідчення з приводу події, які трапилися, ми за можливості повинні уникнути змушувати її зробити це знову. Тому якщо така заява була подана до правоохоронних органів. Ми хочемо отримати цю заяву від правоохоронних органів", - сказав він.

Ключковський також зазначив, що той же принцип буде стосуватися інформації, яку збирали неурядові та міжнародні організації на зразок моніторингу емісії ООН.

"Тут слід розуміти, що стандарт доказування буде визначатися у кожній категорії окремо. Для руйнування житла - це одні види доказів, це легше, тому що руйнування об'єктивні, їх можна побачити. Доказування у делікатних категоріях, як скажімо, сексуальне насильство, ми про неї часто говоримо, на жаль, вони складніші, тому що їх менше, вони втрачаються з ходом часу і, звичайно, жертвам про них важче говорити", - пояснив директор.

Він допустив, що підхід до стандартів та вимог, які виставляються до доказів, буде гнучким, залишаючись реалістичними, але в рамках юридичного процесу.

На відкритті сателітного офісу Реєстру збитків була присутня генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона заявила, що Рада Європи зробила крок для того, щоб постраждалі від війни отримали компенсації.

"Реєстр відграватиме значну роль, і він буде необхідний для країн-членів, які проводять переговори. І коли дуже скоро будуть отримані перші заяви, нам доведеться продовжувати активну роботу. Я не буду вказувати конкретної дати, але це станеться дуже швидко. Тому вже зараз потрібно проводити роботи стосовно композиційної комісії. Але без цієї першої фази, без її реалізації, без початку роботи, ми не зможемо просуватися далі", - сказала генсек.