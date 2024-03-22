Чи можуть удари по російським НПЗ вплинути на ціни на нафту: що кажуть експерти

Інформація Financial Times про вплив ударів українських дронів по російських НПЗ на світові ціни на нафту не відповідає дійсності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Те, що написано в Financial Times про зв'язок обстрілів російських НПЗ і ціною нафти, викликає великі сумніви, тому що до скорочення експорту сирої нафти наші атаки на НПЗ не призводять", - сказав він.

За його словами, вони призводять до зворотнього. "Росія просто буде випихувати сиру нафту через неможливість експортувати нафтопродукти", - додав експерт.

Нагадаємо, Financial Times повідомило, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензин в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Хибне припущення

Крім того, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook зазначив, що є великі сумніви стосовно того, що удари по російських НПЗ можуть дестабілізувати світовий ринок нафти та нафтопродуктів.

За його словами, якщо припустити, що російський експорт нафтопродуктів буде падати, то на ринок піде більше російської нафти, а отже це буде тягнути ціну на сировину донизу.

Корім того, росіяни експортують небагато бензину, тому впливу на ринок цього продукту, який більш за все турбує Штати, не буде.

За його словами, теоретично можливий підйом цін на дизпальне - це основна експортна позиція РФ. "Але практика свідчить, що на зміну зростанню швидко приходе падіння, бо ринок наповнюється з альтернативних джерел. Подивіться на європейський ринок природнього газу: після шоку 2022 року сьогодні ціни на газ впали до мінімуму, сезон взагалі пройшли непомітно", - додав Куюн.

Удари по НПЗ

З січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.