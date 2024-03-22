Чи просили США не бомбити НПЗ Росії: що кажуть у Зеленського

Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах. Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про нібито відповідне прохання Вашингтона до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телеканалу " Дождь ".

Так, він заперечив повідомлення у пресі, що Штати начебто стали вимагати від української сторони не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі РФ, назвавши їх "фіктивною інформацією".

"Ніхто після двох років повномасштабної війни не диктуватиме Україні умови ведення цієї війни", - наголошує Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що Україна у рамках міжнародного права "може "знежирювати" інструменти ведення війни" країни-агресора.

"Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", - роз'яснив він.

Що передувало

Раніше сьогодні, 22 березня, видання Financial Times повідомило про те, що США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Неодноразові попередження з Вашингтона начебто були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони, повідомили джерела FT.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Атаки на НПЗ у Росії

Раніше повідомлялося, що з січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Так, до прикладу, нагадаємо, що нещодавно українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області - йдеться про заводи "Роснєфті". Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Крім того, як повідомляли джерела РБК-Україна, дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа. Днями стало відомо, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

Як раніше повідомляло Reuters, Путіна у війні може зупинити лише падіння цін на російську нафту.

Додамо, нещодавно Bloomberg писало про те, що удари українських дронів по російських НПЗ знаменують новий етап війни.

20 березня глави Міненерго РФ Микола Шульгінов визнав зупинку виробництва палива на низці НПЗ через "інциденти", та заявив про пошук способу вирішити проблему.

Докладніше про те, чи можуть удари по НПЗ знекровити Росію та допомогти Україні на фронті, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, сьогодні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна пояснив, чи є зв'язок між ударом по Україні і обстрілами НПЗ в Росії.