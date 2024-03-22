У НАТО заявили про готовність до можливого конфлікту з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО Роба Бауера в інтерв'ю АрміяInform .

Бауер зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму.

Так, з 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли та де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася", - сказав адмірал НАТО.

На питання, чи готовий Альянс до конфлікту з Росією, він відповів: "Так".

"Це наше головне завдання - бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні й водночас покращення можливостей для майбутнього", - зазначив Бауер.

Щодо готовності на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни - у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю у батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо", - сказав адмірал НАТО.

Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

"Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НАТО постійно відстежує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності", - зазначив Бауер.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.