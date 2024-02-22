Долар сповільнив зростання: нові курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України сповільнив зростання. Долар на міжбанку вже почав знижуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,85 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 42,20 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,35 гривні, євро по 41,50 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,52 – 38,59 грн/долар (купівля-продаж) – падіння на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара. Долар третій день поспіль оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 22 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,6237 грн за 1 долар (+0,1481 грн). Курс євро становитиме 41,7213 гривень за 1 євро (+0,1792 грн).

Коливання курсу

З жовтня 2023 року після переходу до режиму "керованої гнучкості" НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс приблизно на 1 гривню.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.