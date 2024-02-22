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Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік

Четвер 22 лютого 2024 18:48
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Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів масштабну зустріч з дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій. Було обговорено подальшу співпрацю та допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"24-й рік - особливий, бо саме в цей рік ми маємо зробити якнайбільше з погляду нашої здатності завершити цю війну згідно з фундаментальними основами міжнародного права. Відповідно, на цей рік ми маємо кілька абсолютно конкретних завдань", - сказав президент.

Під час зустрічі з послами було обговорено три основних питання.

Перше - це захист людей в Україні від російського терору. Зеленський подякував партнерам, які надають Україні оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку.

"Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки – і оборонної, і фінансової", - розповів Зеленський.

Друге - президент нагадав про Формулу миру, яка здатна відновити повну силу міжнародного права, порушеного Росією. За його словами, вона здатна принести справжній, чесний та зрозумілий кожному народу мир. Було обговорено і питання повернути додому, в Україну, людей – дітей і дорослих, які депортовані в Росію, українських полонених та українських політичних бранців.

І третє питання - це спільна співпраця світу над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу.

"Цей рік повинен додати Україні, кожній із наших держав та нашій співпраці більше сили й більше принципових кроків. Україна запрошує всі поважні держави та компанії до оборонної співпраці. Маємо спільно працювати над тим, щоб Росії не вдавалося обходити санкції світу. І ще один аспект - це російські активи. Що швидше вони будуть конфісковані, то швидше Путін відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у неділю, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024". На ньому відбудеться прес-конференція президента Володимира Зеленського.

Остання пресконференція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 19 грудня дав велику пресконференцію. Зустріч із журналістами присвячена підсумкам 2023 року.

Вона тривала дві години, а РБК-Україна в матеріалі навело ключові заяви президента.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
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