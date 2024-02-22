Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Європарламенту та депутата Європарламенту Віоли фон Крамон.

"Ключова бюджетна підтримка України була схвалена трьома парламентськими комітетами", - йдеться у повідомленні Європарламенту у Twitter.

Уточнюється, що загальна потужність Фонду для України становить 50 мільярдів євро для грантів, кредитів та гарантій, що показує, що "ЄС підтримує Україну стільки, скільки буде потрібно".

Ухвалення такого рішення підтвердила і депутат Європарламенту Віола фон Крамон, зазначивши, що іноземний комітет Європарламенту єдиний у підтримці України.

"Ми щойно схвалили UkraineFacility, фінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі роки. На пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову висловить солідарність з Україною", - додала вона в Twitter.

Комітети Європарламенту дали "добро" на виділення 50 млрд євро для України (twitter.com/ViolavonCramon)

50 млрд євро для України від ЄС

У червні 2023 року Європейська комісія запропонувала створити для України спеціальний механізм, за яким буде надано гранти та позички на суму до 50 млрд євро на період до 2027 року. Він має замінити поточну підтримку ЄС Україні через Програму макроекономічної фінансової допомоги. Термін дії програми закінчився наприкінці 2023 року.

1 лютого на саміті лідерів Європейського союзу одностайним рішенням було схвалено виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Цього ж дня президент Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за створення Фонду для України у розмірі 50 млрд євро. Він наголосив, що фінансова підтримка не менш важлива, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Вже 14 лютого посли 27 країн Європейського Союзу на зустрічі погодили юридичні тексти, необхідні для запуску пакету ЄС щодо підтримки України обсягом 50 млрд євро.