F-16, ситуація на Авдіївському напрямку й не тільки. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили ситуацію на Авдіївському та Південних напрямках, питання винищувачів F-16 й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Заслухано Сирського та Буданова

Під час Ставки президент заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Обговорили:

ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії, а також окремі наступальні операції;

питання надходження й витрат боєприпасів, ракет й дронів.

Зокрема заслухано інформацію про плани ворога від начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Авдіївський та Південні напрямки

Детально розглянуто ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках:

Авдіївка - нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога;

Кринки - українські морські піхотинці надійно утримують плацдарм.

"Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", - додав президент.

F-16

Окрема закрита доповідь стосувалась літаків F-16. Обговорили кількість винищувачів, які Україна отримає у першій партій, а також терміни надходження.

Зокрема порушили питання підготовки інфраструктури й персоналу для літаків.

"Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", - додав Зеленський.

F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Тим часом Буданов заявив, що очікує побачити винищувачі в небі вже цією весною. Втім, за словами спікер Повітряних сил Юрія Ігната, наразі ніхто не знає, коли Київ отримає F-16. Водночас "процес іде".

Бої за Авдіївку

На початку жовтня російські терористи розпочали наступ на Авдіївку. Як розповідали в лютому українські захисники, бої на Авдіївському напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вже 16 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Вже на наступний день наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Зеленський, зі свого боку, назвав рішення про вихід справедливим та професійним.