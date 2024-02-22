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Зеленський призначив Джапарову постпредом України у Відні

Київ, Четвер 22 лютого 2024 17:03
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Зеленський призначив Джапарову постпредом України у Відні Фото: Еміне Джапарова, перший заступник міністра закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова стала постійним представником нашої країни при міжнародних організаціях у Відні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента України Володимира Зеленського.

"Призначити Джапарову Еміне Айярівну постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в указі.

Що відомо про Джапарову

Варто зауважити, що Еміне Джапарова у 2006 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет "Міжнародні відносини".

З 2008 по 2010 рік обіймала посаду аташе відділення соціально-гуманітарних питань Департаменту культурної та гуманітарної співпраці МЗС України.

З 2011 до 2015 року працювала в українських ЗМІ.

З 2015 по 2016 рік - була радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.

З 2016 до 2019 року - перший заступник міністра інформаційної політики України.

У червні 2020 року Джапарову призначили першим заступником міністра закордонних справ України.

Також у 2020 році указом президента Джапарова було призначено головою Нацкомісії України у справах ЮНЕСКО.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

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