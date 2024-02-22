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У Данії заявили про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки

Копенгаген, Четвер 22 лютого 2024 14:28
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У Данії заявили про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки Фото: прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки. Термін угоди - 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яку цитує DR.

"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", - сказала вона.

Угода передбачає, що Данія буде протягом 10 років підтримувати Україну у військовій та інших сферах.

Зазначається, що безпекова угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії і стримувати ймовірні напади РФ у майбутньому.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналося ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Україні в разі повторної агресії РФ.

12 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. У столиці України він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.

Під час візиту до Європи президент Володимир Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією. Також наразі ведуться переговори з Канадою, Італією та іншими країнами.

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Дания Гарантії безпеки
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