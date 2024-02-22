Столтенберг про F-16: Україна матиме право завдавати ударів по законних об'єктах у РФ

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю європейській службі "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання про те, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, Столтенберг заявив, що сказати це неможливо.

Він підтвердив, що всі союзники України хочуть, щоб винищувачі з'явилися в Україні якомога раніше, але зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі та інший обслуговуючий персонал - добре підготовлені.

"Тому, я думаю, ми повинні прислухатися до думки військових експертів, коли саме ми будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку і доставку F-16. Чим раніше, тим краще", - заявив він.

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники дотримуються різної політики.

Але водночас, зазначив генсек, війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

F-16 для України

У серпні минулого року Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16 американського виробництва.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Підготовка українських пілотів проходить у Данії, а також США.

Раніше видання CNN повідомляло, що перша група українських пілотів, яка складається з чотирьох осіб, закінчить програму навчання літаками F-16 вже до літа 2024 року.

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