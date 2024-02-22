ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг про F-16: Україна матиме право завдавати ударів по законних об'єктах у РФ

Четвер 22 лютого 2024 09:55
UA EN RU
Столтенберг про F-16: Україна матиме право завдавати ударів по законних об'єктах у РФ Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські пілоти винищувачів F-16 матимуть право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю європейській службі "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання про те, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, Столтенберг заявив, що сказати це неможливо.

Він підтвердив, що всі союзники України хочуть, щоб винищувачі з'явилися в Україні якомога раніше, але зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі та інший обслуговуючий персонал - добре підготовлені.

"Тому, я думаю, ми повинні прислухатися до думки військових експертів, коли саме ми будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку і доставку F-16. Чим раніше, тим краще", - заявив він.

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники дотримуються різної політики.

Але водночас, зазначив генсек, війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

F-16 для України

У серпні минулого року Нідерланди та Данія пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16 американського виробництва.

Нещодавно стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Підготовка українських пілотів проходить у Данії, а також США.

Раніше видання CNN повідомляло, що перша група українських пілотів, яка складається з чотирьох осіб, закінчить програму навчання літаками F-16 вже до літа 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми
Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"