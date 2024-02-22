Блокада кордону. У Польщі знайшли рішення, щоб зброя та гуманітарка йшли без затримок

Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, якого цитує TVN24.

Він зазначив, що Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги

"Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій", - заявив Туск.

Польський прем'єр наголосив, що "ц е питання найближчих годин".

Туск пояснив, що нововведення "означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону і на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.