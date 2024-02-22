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Зеленський: для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни

Четвер 22 лютого 2024 12:06
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Зеленський: для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Для Російської Федерації взяття Авдіївки є найбільшим досягненням за дев'ять місяців війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського головному політичному ведучому FOX News Брету Байєру.

Як відзначив президент, за два роки війни українські воїни:

  • звільнили Харківську область;
  • розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові маршрути;
  • знищили багато кораблів російського флоту.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", - додав Зеленський.

Він зауважив, що єдиним досягненням й завоюванням країни-терориста за останні дев'ять місяців є Авдіївка. Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами Тарнавського за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових.

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