Вибух у посольстві України в Іспанії та Кубраков подає у відставку: новини за 30 листопада

Вчора, 30 листопада 2022 року, у посольстві України в Мадриді стався вибух, один співробітник отримав поранення. А нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

Війна Росії проти України: останні новини

У посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий

У посольстві України в Мадриді стався вибух 30 листопада. Один співробітник отримав поранення.

За даними видання у поліції, вибухівка була закладена в один з конвертів, що надіслали у посольство. Один співробітник отримав незначні травми та був направлений до лікарні.

Повідомляється, що правоохоронці вже розслідують подію. П оліція активувала антитерористичний протокол. На місце також приїхали підрозділи із знешкодження вибухівки Tedax та кінологи, що оточили територію посольства.

Національна судова колегія Іспанії ухвалила рішення розглядати інцидент у посольстві України в Мадриді, внаслідок якого постраждав співробітник дипломатичного відомства як передбачуваний терористичний акт.

Кубраков подав заяву на звільнення. Його чекає нова посада

У середу, 30 листопада, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - написав представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Міністр інфраструктури України запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.

"Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", - заявив міністр.

Нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може здобути нову посаду в Кабміні. Верховна Рада завтра збирається розглянути це питання. Кубракова можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра.

Глава Єврокомісії запропонувала направити російські активи на відновлення України

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, заморожених в ЄС. Кошти підуть в Україну, щоб компенсувати збитки від вторгнення.

"Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів", - заявила президент виконавчої влади Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Вона сказала, що в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх. Вилучені кошти підуть в Україну, щоб зрештою компенсувати збитки, завдані країні.

"Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього", - додала глава Єврокомісії.

В ЄС оцінили можливі втрати України у війні серед цивільних та військових

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні могли загинути 20 000 цивільних. А втрати серед українських військових можуть оцінюватися в 100 тисяч військових.

ОНОВЛЕНО 12:43. З офіційної сторінки Twitter глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн видалили фрагмент, де вона називає цифру українських втрат.

Варто зазначити, що президентка ЄК не назвала конкретні джерела, звідки вона взяла такі цифри, йдеться про "неназвані джерела".

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовне страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових", - сказала Урсула.

Сили ППО збивають 80% ворожих цілей, - Залужний

Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

"За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується нашими вогневими засобами. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності наших воїнів", - написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

РФ хоче контролювати не лише Україну. НАТО заявляє про загрозу для Грузії, Молдови та Боснії

НАТО пообіцяла допомогти сусідам Росії вижити та залишитись незалежними державами, заявивши, що результат війни в Україні має екзистенційне значення для Молдови та Грузії.

"Вони по-різному страждають від російського впливу на Україну, але краще підтримати їх зараз, а не бачити події, які йдуть абсолютно в неправильному напрямку, як ми бачили під час вторгнення в Україну на початку цього року", - пояснив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Після другого дня переговорів між міністрами закордонних справ країн НАТО представник Естонії Урмас Рейнсалу також заявив, що всі союзники по НАТО усвідомлюють, що РФ також хоче взяти під свій контроль Західні Балкани. Тому Альянс має практичним та ефективним шляхом підтримати та допомогти цим країнам вижити. Міністри обговорювали Боснію, а також Молдову та Грузію, які частково окуповані російськими військовими.

"Центром тяжіння для цих націй, для Молдови, для Грузії, звичайно, є результат цієї війни в Україні. Це має екзистенційне значення для їхньої територіальної цілісності, їхнього права в майбутньому обирати свій шлях життя", - додав Рейнсалу.

Якомога швидше та ефективніше. США зосереджені на наданні Україні ППО, - Блінкен

Сполучені Штати Америки, як відзначив держсекретар Ентоні Блінкен, зосереджені на тому, аби надати Україні якомога швидше та ефективніше системи ППО.

За словами Блінкена, США працюють над тим, аби Україна отримала якнайшвидше системи ППО, а ЗСУ пройшли відповідну підготовку для їх використання.

"Ми маємо дуже продуманий процес, започаткований міністром оборони Ллойдом Остіном під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка регулярно проходить для того, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, і тоді, коли їм це потрібно", - додав він.

Зеленський вважає, що Путін не використовуватиме ядерну зброю в Україні

Президент РФ Володимир Путін не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що ризик застосування Путіним ядерної зброї не є його найбільшим страхом і що це не повинно бути найбільшим страхом західних країн.

"Я не думаю, що він використовуватиме ядерну зброю. Це моя думка", - заявив Зеленський.

У Києві почнуть вимикати світло у всіх будинках: що відомо

В Києві почнуть діяти "ручні відключення", для того, щоб вимикати світло в будинках, які знаходяться на лініях критичної інфраструктури.

На сьогодні Київ все ще в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але на них орієнтуються і до них наближаються.

"Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора - менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні та самі обмеження були меншими - 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж учора.", - сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 1 грудня, в Україні опадів не передбачається. Подекуди місцями можливі пориви вітру та ожеледиця на дорогах.

У перший день зими буде хмарно з проясненнями, проте без опадів. У західних та північних областях на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

У більшості районів північної частини температура вночі 6-11° морозу, у Київській, Вінницькій та Житомирській областях місцями 14-16°, вдень 0-5° морозу. На решті території вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Криму очікується 7-12° тепла.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході України місцями можливі пориви 15-20 м/с.