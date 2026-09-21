РФ накрила ударами 10 областей: зруйновано ТЦ, університет та будинки, є загиблі

З вечора і до ранку росіяни продовжили завдавати цілеспрямовані атаки по Україні. Наслідки зафіксовані щонайменше у 10 областях, є поранені та загиблі.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про масовану атаку ворога станом на цей час.

Запорізька область

Уночі росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками та FPV-дроном. Влучання прийшлися по цивільній інфраструктурі міста, повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Зруйновано приміщення торговельного центру, пошкоджено навчальний корпус закладу вищої освіти та кілька багатоповерхівок. Автівки, що стояли поруч із місцями влучань, побиті вибуховою хвилею.

Станом на 07:30 було відомо про шістьох постраждалих, інформацію уточнюють. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, повідомляє обласна прокуратура.

Харківщина

Вночі російські війська атакували ударними безпілотниками місто Лозова. Пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки й об'єкти залізничної інфраструктури, повідомляють у ГУ ДСНС Харківщини.

Фото: наслідки обстрілу Лозової (t.me/DSNS_Kharkiv)

Внаслідок удару загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. Одна з пожеж виникла у двоповерховому будинку - вигорів дах площею 200 квадратних метрів, постраждали й квартири на другому поверсі.

Пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Рятувальники ДСНС врятували жінку та дістали з-під завалів тіло загиблої людини.

Кіровоградщина

Вночі росіяни вдарили по одному з підприємств Кропивницького району. Травмованого працівника госпіталізували, медики надають йому необхідну допомогу, заявив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також пошкоджено кілька приватних будинків. Пожежу, яка виникла на місці удару, рятувальники вже ліквідували.

Одещина: спалахнули склади супермаркету

Під ударом опинилися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів, які росіяни вже атакували раніше, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Спалахнула масштабна пожежа.

Постраждалих і загиблих немає. Гасити вогонь рятувальникам заважала загроза повторних повітряних ударів, тож на місце залучили понад 80 фахівців ДСНС.

Київщина: пошкоджено 34 об'єкти

Ворог майже добу атакував Київщину ударними дронами, повітряна тривога в області тривала практично безперервно.

За добу постраждали 34 об'єкти: приватні будинки, складські й виробничі приміщення, гуртожиток, адмінбудівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство та транспорт.

Фастівський район - 12 об'єктів;

Бучанський район - 11 об'єктів;

Вишгородський район - 5 об'єктів;

Бориспільський район - 3 об'єкти;

Обухівський район - 3 об'єкти.

Загиблих у Київській області немає, служби продовжують фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки, заявив начальник КОВА Тимур Ткаченко.

Донеччина

Фото: наслідки обстрілу Донеччини (t.me/VadymFilashkin/18313)

У Слов'янську Краматорського району пошкоджено багатоповерхівки, крамницю та дві автівки. У самому Краматорську загинула одна людина, ще десятеро отримали поранення.

Люди загинули також у Микільському та Сергіївці - там пошкоджено трактор, автомобіль і сільськогосподарське підприємство. У Новодонецькому постраждали дев'ять багатоповерхівок і дві адміністративні будівлі, у Дружківці поранено двох людей, сказав начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Реакція Зеленського на масований обстріл України

"Дуже жорстокий цілеспрямований російський обстріл Запоріжжя був від вечора. Пошкоджено житлові дев'ятиповерхівки, корпус університету, торговельний центр та котельню", - написав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що загалом увечері та протягом ночі росіяни завдали ударів по десяти областях України.

"Росія не зменшує своїх ескалаційних кроків і дає багато сигналів про готовність розширити війну", - додав глава держави.

Нагадаємо, стало відомо, що цієї ж ночі росіяни атакували Україну одразу з восьми напрямків. У повітрі перебувало 172 ударні безпілотники, з них 64 - реактивні.