В ЄС оцінили можливі втрати України у війні серед цивільних та військових

Варто зазначити, що президентка ЄК не назвала конкретні джерела, звідки вона взяла такі цифри, йдеться про "неназвані джерела".

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовне страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. За оцінками, на сьогодні загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових", - сказала Урсула.

Можна припускати, що під втратами українських військових вона мала на увазі й загиблих, і поранених.

Втім, в цьому плані варто зважати на коментарі Генштабу ЗСУ чи Міноборони. Тож варто почекати на офіційні коментарі українського військового керівництва.

Russia must pay for its horrific crimes.



We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.



With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/vaI7dqda74