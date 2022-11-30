Якомога швидше та ефективніше. США зосереджені на наданні Україні ППО, - Блінкен
Сполучені Штати Америки, як відзначив держсекретар Ентоні Блінкен, зосереджені на тому, аби надати Україні якомога швидше та ефективніше системи ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Блінкена, США працюють над тим, аби Україна отримала якнайшвидше системи ППО, а ЗСУ пройшли відповідну підготовку для їх використання.
"Ми маємо дуже продуманий процес, започаткований міністром оборони Ллойдом Остіном під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка регулярно проходить для того, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, і тоді, коли їм це потрібно", - додав він.
Попри те, що Блінкен не уточнював, чи надасть США Україні ППО Patriot, він відзначив, що США працюють над тим, аби українці "мали найефективніші системи для боротьби із загрозою, з якою вони стикаються".
"Нещодавно, наприклад, ми надали їм дуже ефективну систему під назвою NASAMS, яку вони дуже ефективно використовують. До цього, звичайно, у нас була система HIMARS, яку вони дуже ефективно використовували як на півдні, так і на сході України", - додав держсекретар.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника Міноборони США Пета Райдера, Штати поки не планують постачати батареї Patriot до України.
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