Якомога швидше та ефективніше. США зосереджені на наданні Україні ППО, - Блінкен

За словами Блінкена, США працюють над тим, аби Україна отримала якнайшвидше системи ППО, а ЗСУ пройшли відповідну підготовку для їх використання.

"Ми маємо дуже продуманий процес, започаткований міністром оборони Ллойдом Остіном під час зустрічі у форматі "Рамштайн", яка регулярно проходить для того, щоб переконатися, що українці отримують те, що їм потрібно, і тоді, коли їм це потрібно", - додав він.

Попри те, що Блінкен не уточнював, чи надасть США Україні ППО Patriot, він відзначив, що США працюють над тим, аби українці "мали найефективніші системи для боротьби із загрозою, з якою вони стикаються".

"Нещодавно, наприклад, ми надали їм дуже ефективну систему під назвою NASAMS, яку вони дуже ефективно використовують. До цього, звичайно, у нас була система HIMARS, яку вони дуже ефективно використовували як на півдні, так і на сході України", - додав держсекретар.