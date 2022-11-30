Під Мелітополем знищено дві казарми окупантів, - Федоров

У середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

За його словами, у селищі Мирне, яке знаходиться за 10 кілометрів від Мелітополя, було зруйновано клуб, у якому знаходилася казарма росіян.

При цьому в тимчасово окупованому селі Ясне знищено школу, де також знаходилася ворожа казарма.

"Загалом ми бачимо тенденцію, що на запорізькій лінії фронту не дають спокійно розташуватися рашистам", - зазначив Федоров.