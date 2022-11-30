ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під Мелітополем знищено дві казарми окупантів, - Федоров

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 21:08
Під Мелітополем знищено дві казарми окупантів, - Федоров Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, у селищі Мирне, яке знаходиться за 10 кілометрів від Мелітополя, було зруйновано клуб, у якому знаходилася казарма росіян.

При цьому в тимчасово окупованому селі Ясне знищено школу, де також знаходилася ворожа казарма.

"Загалом ми бачимо тенденцію, що на запорізькій лінії фронту не дають спокійно розташуватися рашистам", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що російські війська вирішили передислокувати лікарню з тимчасово окупованих Полог (Запорізька область) до Маріуполя (Донецька область).

Також ми писали, що, за словами Федорова, росіяни готують повномасштабну мобілізацію чоловіків до армії Росії на окупованій території Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Запорожская область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію