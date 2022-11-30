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Німеччина хоче підготувати 5 тисяч українських військових до літа

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Середа 30 листопада 2022 16:32
Німеччина хоче підготувати 5 тисяч українських військових до літа Фото: Німеччина хоче підготувати 5 тисяч українських військових до літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина хоче провести навчання для 5 тисяч українських військових до літа 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт також зазначила, що Німеччина розуміє важливість постачання зброї Україні та співпрацює з іншими для підтримки українського уряду.

Нагадаємо, 12 жовтня посли країн ЄС схвалили створення військової навчальної місії для підготовки українських бійців.

Пізніше місію було схвалено головами МЗС країн-членів ЄС. Також там узгодили параметри тренувальної місії для українських військових.

Окрім того, у Чехії погодили навчання українських військових. Там плануються до кінця 2023 року організувати п'ять місячних курсів, які пройдуть до 800 військовослужбовців.

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