Мінус 500 окупантів, ППО та танки: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Мирне Мелітопольського району ЗСУ завдали удару по позиціях росіян. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по ворожих військ та техніки.

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