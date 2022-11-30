Мінус 500 окупантів, ППО та танки: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: українські війська ліквідували ще 500 російських окупантів (Getty Images)
Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2914 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1902 (+1) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 210 (+й) од.,
- літаків - 280 (+0) од.,
- вертольотів - 261 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,
- спеціальної техніки - 163 (+0).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Мирне Мелітопольського району ЗСУ завдали удару по позиціях росіян. Інформація про ворожі втрати уточнюється.
Крім того, українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по ворожих військ та техніки.
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