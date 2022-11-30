ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінус 500 окупантів, ППО та танки: Генштаб назвав нові втрати Росії

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 09:11
Мінус 500 окупантів, ППО та танки: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: українські війська ліквідували ще 500 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2914 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 1902 (+1) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 210 (+й) од.,
  • літаків - 280 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,
  • спеціальної техніки - 163 (+0).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Мирне Мелітопольського району ЗСУ завдали удару по позиціях росіян. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по ворожих військ та техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ВСУ
NEWS
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію