ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кубраков вперше висловився про свою відставку

Новость на русском →
Київ, Середа 30 листопада 2022 20:15
Кубраков вперше висловився про свою відставку Фото: Олександр Кубраков, голова Мінінфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр інфраструктури України запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінінфраструктури в ефірі телемарафону.

"Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", - заявив міністр.

Він також підтвердив, що продовжує бути членом українського уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Верховна рада завтра, 1 грудня, має намір розглянути це питання.

Також ми писали, що сьогодні, 30 листопада, Кубраков подав заяву про звільнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МІУ Олександр Кубраков
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію