Кубраков вперше висловився про свою відставку
Фото: Олександр Кубраков, голова Мінінфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр інфраструктури України запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінінфраструктури в ефірі телемарафону.
"Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", - заявив міністр.
Він також підтвердив, що продовжує бути членом українського уряду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Олександр Кубраков може отримати нову посаду в Кабміні. Верховна рада завтра, 1 грудня, має намір розглянути це питання.
Також ми писали, що сьогодні, 30 листопада, Кубраков подав заяву про звільнення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.