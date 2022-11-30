Кубраков вперше висловився про свою відставку

Міністр інфраструктури України запевнив, що його заява про звільнення нічого не змінює і він продовжує працювати в Кабміні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінінфраструктури в ефірі телемарафону.

"Це нічого не означає, працюємо, як працювали. Все нормально", - заявив міністр. Він також підтвердив, що продовжує бути членом українського уряду.