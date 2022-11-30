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У посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий

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Мадрид, Середа 30 листопада 2022 15:29
У посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий Ілюстративне фото: у посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У посольстві України в Мадриді стався вибух 30 листопада. Один співробітник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC та Elmundo.

За даними видання у поліції, вибухівка була закладена в один з конвертів, що надіслали у посольство.

Один співробітник отримав незначні травми та був направлений до лікарні.

Повідомляється, що правоохоронці вже розслідують подію. Поліція активувала антитерористичний протокол. На місце також приїхали підрозділи із знешкодження вибухівки Tedax та кінологи, що оточили територію посольства.

В українському МЗС вже прокоментували подію.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Інші співробітники посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до свого іспанського колеги вжити термінових заходів для розслідування нападу на українську дипломатичну установу.

"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - написав Ніколенко.

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