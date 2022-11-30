ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві почнуть вимикати світло у всіх будинках: що відомо

Новость на русском →
Київ, Середа 30 листопада 2022 22:36
У Києві почнуть вимикати світло у всіх будинках: що відомо Фото: У Києві почнуть вимикати світло у всіх будинках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Києві почнуть діяти "ручні відключення", для того, щоб вимикати світло в будинках, які знаходяться на лініях критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

На сьогодні Київ все ще в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але на них орієнтуються і до них наближаються.

"Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора - менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими - 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж учора.", - сказав Коваленко.

Він також нагадав, що в Києві є будинки які знаходяться на одній лінії з обєктами критичної інфраструктури, які не беруть участі в відключеннях світла. Тому в цих будинках електрику теж не вимикають.

Однак, щоб відключення були справедливими, цю ситуацію вирішили виправити.

"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається - то енергетики їх перемикають... Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення - ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, експерти оцінили ризики блекауту в Україні.

Раніше писали, чи готові магазини до тривалих відключень електрики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ відключеня світла блекаут
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію