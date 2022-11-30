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У США назвали нову стратегію Путіна у війні та пояснили, чому вона не спрацює

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Середа 30 листопада 2022 16:17
У США назвали нову стратегію Путіна у війні та пояснили, чому вона не спрацює Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Війська російського диктатора Володимира Путіна атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру України, аби збільшити витрати на енергоносії та продовольство у світі, а потім спробувати розколоти коаліцію країн, які підтримують українців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

"Поки Україна продовжує набирати обертів на полі бою, президент Путін зосередив свій гнів і вогонь на цивільному населенні України", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він зазначив, що за останні кілька тижнів Росія пошкодила понад третину енергетичної системи України та занурила мільйони українців у темряву та холод.

"Тепло, вода, електроенергія для дітей, для людей похилого віку, для хворих - це нові цілі президента Путіна. Він завдає їм серйозних ударів. Це знущання над українським народом є варварством", - сказав держсек.

Блінкен додав, що атаки на цивільну інфраструктуру були частиною плану Путіна, щоб заморозити і заморити українців голодом, змусити їх залишити свої домівки, збільшити витрати на енергоносії та продовольство в усьому світі, а потім спробувати розколоти коаліцію держав, які підтримують українців.

"Президент Путін вважає, що якщо він зможе підвищити витрати досить високо, світ відвернеться від України, що він залишить їх напризволяще. Його стратегія не спрацювала і не спрацює", - сказав Блінкен.

Так, за його словами, союзники усвідомлюють, що "захищати Україну означає прийняти важку ціну, але ціна бездіяльності буде набагато вищою".

Державний секретар також зазначив, що дипломатія буде необхідною для повного припинення війни Росії в Україні, але додав, що "жорстокі напади Росії на українське цивільне населення є останньою демонстрацією того, що президент Путін зараз не зацікавлений у значущій дипломатії".

Він підкреслив, що найкращий спосіб фактично пришвидшити перспективи справжньої дипломатії - це продовжувати підтримку України та схиляти поле битви на її користь. Це допоможе гарантувати, що Україна матиме сильну можливу переговорну позицію за столом переговорів.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявляли, що російські військові хочуть збільшити напрямки ударів по наземних цілях України, насамперед енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, США планують найближчими днями надати Україні першу партію допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури.

До того ж, країни НАТО на саміті у Бухаресті домовилися посилити військову допомогу Україні.

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