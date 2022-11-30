Глава Єврокомісії запропонувала направити російські активи на відновлення України

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, заморожених в ЄС. Кошти підуть в Україну, щоб компенсувати збитки від вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів", - заявила президент виконавчої влади Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Вона сказала, що в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх. Виручені кошти підуть в Україну, щоб зрештою компенсувати збитки, завдані країні.

"Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього", - додала глава Єврокомісії.

Вона також повідомила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй "для розслідування та судового переслідування злочинів російської агресії".