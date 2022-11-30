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Глава Єврокомісії запропонувала направити російські активи на відновлення України

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Брюссель, Середа 30 листопада 2022 10:57
Глава Єврокомісії запропонувала направити російські активи на відновлення України Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, заморожених в ЄС. Кошти підуть в Україну, щоб компенсувати збитки від вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми заблокували 300 млрд євро резервів центрального банку Росії та заморозили 19 млрд євро грошей російських олігархів", - заявила президент виконавчої влади Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн.

Вона сказала, що в короткостроковій перспективі ЄС та його партнери можуть керувати коштами та інвестувати їх. Виручені кошти підуть в Україну, щоб зрештою компенсувати збитки, завдані країні.

"Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми зможемо знайти законні способи досягти цього", - додала глава Єврокомісії.

Вона також повідомила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд за підтримки Організації Об'єднаних Націй "для розслідування та судового переслідування злочинів російської агресії".

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні могли загинути 20 000 цивільних.

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