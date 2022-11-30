Росіяни примусово вивезли майже 40 цивільних із Кінбурнської коси, - Кім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Два дні тому окупанти примусово вивезли людей із населених пунктів, які розташовані на території Кінбурнської коси", - йдеться у заяві.

Кім пояснює, що мова йде про 37 людей, яких вивезли проти їхньої волі.

"У нас зараз триває операція у режимі інформаційної тиші. Це питання не щоденне, це питання тривалого часу, тому що є особливості", - додав очільник області.