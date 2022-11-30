Викрадали людей для тортур. СБУ затримала двох колаборантів під Херсоном (фото)

СБУ затримала колаборнатів, які під час окупації Херсона зайняли "посади" у так званому МВС та викрадали людей до катівень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

У спецслужбі розповіли, що під час захоплення міста зрадники добровільно вступили до створеного окупантами "ГУ МВС Херсонської області".

Одного з колаборантів призначили "слідчим" і поставили перед ним завдання придушити рух партизанів на окупованій частині регіону. Другий зрадник був призначений "патрульним поліції" у складі окупаційного органу.

"Перебуваючи на цій посаді, він брав безпосередню участь у переслідуванні та незаконному затриманні українських громадян", - зазначили в СБУ.

До постраждалих застосовувався психологічний тиск, насильство та загрози фізичної розправи.

У силовому відомстві зазначили, що після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак їм це не вдалося.