Викрадали людей для тортур. СБУ затримала двох колаборантів під Херсоном (фото)
СБУ затримала колаборнатів, які під час окупації Херсона зайняли "посади" у так званому МВС та викрадали людей до катівень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
У спецслужбі розповіли, що під час захоплення міста зрадники добровільно вступили до створеного окупантами "ГУ МВС Херсонської області".
Одного з колаборантів призначили "слідчим" і поставили перед ним завдання придушити рух партизанів на окупованій частині регіону. Другий зрадник був призначений "патрульним поліції" у складі окупаційного органу.
"Перебуваючи на цій посаді, він брав безпосередню участь у переслідуванні та незаконному затриманні українських громадян", - зазначили в СБУ.
До постраждалих застосовувався психологічний тиск, насильство та загрози фізичної розправи.
У силовому відомстві зазначили, що після звільнення Херсона колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Однак їм це не вдалося.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Також фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила зрадницю, яка допомагала ворогові під час окупації Херсонської області. Після втечі росіян колаборантка також намагалася поспішно залишити Україну.
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