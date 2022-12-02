Великий обмін полоненими та новий пакет військової допомоги від Німеччини: новини за 1 грудня

Додому з російського полону повернулися 50 захисників України, частина з яких утримувалась у колонії Оленівки Донецької області. Крім того, Німеччина виділила ЗСУ новий пакет військової допомоги, до якого увійшли зенітки Gepard та понтонні мости.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 29 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Україна повернула з російського полону півсотні захисників

У четвер, 1 грудня, між Україною та Росієюпройшов черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 50 українських захисників.

Додому повертаються захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які перебували у колонії Оленівки. При цьому з полону звільнили поранених солдатів, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Також раніше інформацію про обмін полоненими з Україною підтвердили до Міноборони РФ. Там розповіли, що 50 російських солдатів було звільнено.

Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги Збройним силам України. До нього увійшли 7 зенітних установок Gepard, 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER, 8 надводних безпілотників, 12 прикордонних машин, 30 автомобілів швидкої допомоги та ін.

Частина техніки поставлятиметься зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок засобів ініціативи уряду щодо модернізації. У німецькому уряді наголосили, що з міркувань безпеки не повідомлятиметься інформація про способи та терміни доставки озброєння.

У Ладижині після атаки РФ відновили теплопостачання

У Ладижині Вінницької області відновили теплопостачання після атаки Росії. Місто близько тижня залишалося без опалення. Про це заявив голова Вінницької ОВ Сергій Борзов.

"Відновлено теплопостачання у Ладижині! Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті", - зазначив він.

Раніше російські війська обстріляли Ладижинську ТЕС, через що 18 тисяч мешканців міста залишились без опалення. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію військового характеру.

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не передає зброю Росії

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Росії. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Також глава Євроради повідомив, що китайський лідер виступив проти ядерних загроз, він сказав, що "ядерні загрози Росії є неприйнятними і не є відповідальними".

"Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включаючи Китай, буде використовувати всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України", - додав Мішель.

Байден просить 37 млрд доларів для України, щоб забезпечити поразку Путіна

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із запитом схвалити додаткову допомогу Україні. Сума якої складає 37 млрд. доларів.

Спроби глави Кремля Володимира Путіна здійснити завоювання, військові злочини та ядерний шантаж, а також спроби зробити голод зброєю чи заморозити українців із приходом зими мають бути відбиті та переможені.

Нагадаємо, нещодавно Білий дім повідомив, що звернувся до американського Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд. доларів на безпеку та іншу допомогу Україні.