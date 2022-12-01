Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів

Норвегія направить вдвічі більше військових інструкторів для підготовки українських військовослужбовців наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Норвегії.

Влада Норвегії має намір у 2023 році збільшити кількість інструкторів з військової підготовки українських солдатів з 75 до 150 осіб. "Таким чином, королівство прагне розширити свій внесок у місію Євросоюзу з навчання українських військових", - наголошується в тексті. Раніше влада Норвегії виділила близько 15 млн доларів на підготовку військовослужбовців Збройних сил України.