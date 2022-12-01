ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 19:12
Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів Фото: Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських солдатів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія направить вдвічі більше військових інструкторів для підготовки українських військовослужбовців наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Норвегії.

Влада Норвегії має намір у 2023 році збільшити кількість інструкторів з військової підготовки українських солдатів з 75 до 150 осіб.

"Таким чином, королівство прагне розширити свій внесок у місію Євросоюзу з навчання українських військових", - наголошується в тексті.

Раніше влада Норвегії виділила близько 15 млн доларів на підготовку військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Норвегія передала Україні п'ять військових автобусів швидкої допомоги. Це відбулось завдяки діяльності Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха.

Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Норвегия Війна в Україні
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами