Gepard та надводні дрони: Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ

Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.

Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

Нагадаємо, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Раніше зазначалось, з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок Gepard. Вони є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.

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