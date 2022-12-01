Gepard та надводні дрони: Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ
Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.
Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- 7 зенітних установок Gepard;
- 100 000 аптечок;
- 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;
- 8 надводних безпілотників;
- 12 прикордонних машин;
- 4 тисячі спальних мішків;
- 30 автомобілів швидкої допомоги.
Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Нагадаємо, що Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.
Раніше зазначалось, з початку повномасштабної війни Німеччина передала Україні 30 зенітних установок Gepard. Вони є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.
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