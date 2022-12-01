В окупованому Таврійську пролунали вибухи

В окупованому Таврійську Каховського району пролунали вибухи у четвер, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що Таврійськ розташований на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наразі місто перебуває під тимчасовою окупацією.

Нагадаємо, вчора російські військові 34 рази обстріляли Херсонську область, 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.

Окрім того, вночі 1 грудня окупанти масовано обстріляли Херсон, внаслідок чого у місті зникла напруга в електромережах.

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