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В окупованому Таврійську пролунали вибухи

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Херсонська область, Четвер 01 грудня 2022 13:08
В окупованому Таврійську пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Таврійську пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованому Таврійську Каховського району пролунали вибухи у четвер, 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначимо, що Таврійськ розташований на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наразі місто перебуває під тимчасовою окупацією.

В окупованому Таврійську пролунали вибухи

Нагадаємо, вчора російські військові 34 рази обстріляли Херсонську область, 1 людина загинула, ще 2 отримали поранення.

Окрім того, вночі 1 грудня окупанти масовано обстріляли Херсон, внаслідок чого у місті зникла напруга в електромережах.

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Херсонська область вибухи Війна Росії проти України
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