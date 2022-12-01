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Не 100 тисяч. Подоляк назвав втрати України у війні з Росією

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Україна, Четвер 01 грудня 2022 21:03
Не 100 тисяч. Подоляк назвав втрати України у війні з Росією Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять 13 тисяч загиблими. Такі цифри назвали в Офісі президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника ОПУ Михайла Подоляка в ефірі 24 каналу.

"Безперечно, пані Урсула (голова Єврокомісії - ред.) помилилася - це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри - ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих… Так, у нас більше втрат через поранення", - сказав радник.

При цьому Подоляк наголосив, що кількість загиблих цивільних українців - "точно не 20 тисяч". Ця цифра, на його думку, набагато більша, особливо якщо врахувати, скільки масових поховань і катівень знаходять українські військові післе деокупації тимчасово захоплених росіянами українських територій.

"Ми кажемо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими - там вона програє війну. Вона воює з цивільним населенням", - констатував Подоляк.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Росія від початку повномасштабної війни втратила в Україні близько 200 000 своїх військових, включаючи вбитих і поранених тощо.

Зранку у заяві президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо втрат України у війні проти Росії була названа цифра, що не відповідає дійсності. Вона мала б стосуватися не лише загиблих, а й поранених військових та цивільних.

Крім того, президент України Володимир Зеленський нещодавно коментував втрати сторін і заявив, що втрати України у війні з РФ в 10 разів менші, ніж російські.

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Ірина Подоляк Урсула фон дер Ляйєн
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