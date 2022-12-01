У Херсоні та Чорнобаївці пролунали вибухи

Сьогодні, 1 грудня, у Херсоні та Чорнобаївці місцеві мешканці почули вибухи. Повітряна тривога у Херсонській області поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

При цьому мешканці Херсона розповідають, що у місті видно заграву.

Офіційні джерела поки що не розкривали більш докладних деталей події.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні вже було чути звуки вибухів.

Також ми писали, що у Херсоні повернули світло для більш ніж половини абонентів. Електропостачання було порушено через обстріл росіян.

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