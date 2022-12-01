ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ладижині після атаки РФ відновили теплопостачання

Новость на русском →
Ладижин, Четвер 01 грудня 2022 11:57
У Ладижині після атаки РФ відновили теплопостачання Фото: у Ладижині відновили тепло після обстрілів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Ладижині Вінницької області відновили теплопостачання після атаки Росії. Місто близько тижня залишалося без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"Відновлено теплопостачання у Ладижині! Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті", - зазначив він.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Ладижинську ТЕС, через що 18 тисяч жителі міста залишилися без опалення. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Також зазначимо, що раніше окупанти неодноразово завдавали ударів по Ладижинській ТЕС, внаслідок яких поранення отримували рятувальники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами