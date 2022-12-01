У Ладижині після атаки РФ відновили теплопостачання

У Ладижині Вінницької області відновили теплопостачання після атаки Росії. Місто близько тижня залишалося без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"Відновлено теплопостачання у Ладижині! Продовжуємо диверсифікацію постачання теплової енергії у місті", - зазначив він.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Ладижинську ТЕС, через що 18 тисяч жителі міста залишилися без опалення. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Також зазначимо, що раніше окупанти неодноразово завдавали ударів по Ладижинській ТЕС, внаслідок яких поранення отримували рятувальники.

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