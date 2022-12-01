За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних км: досягнення ЗСУ показали на карті

Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper .

Під окупацією Росії зараз знаходиться близько 16,66% території України.

Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України у порівнянні з кінцем жовтня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ мають ще деокупувати близько двох тисяч міст та сіл.

Станом на 22 листопада українські військові вже звільнили 1886 населених пунктів.

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