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За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних км: досягнення ЗСУ показали на карті

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Четвер 01 грудня 2022 15:37
За листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних км: досягнення ЗСУ показали на карті Фото: за листопад Україна звільнила майже 4 тисячі квадратних км (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили 3 850 квадратних кілометрів територій за листопад. Так російські загарбники були вибиті з правого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт War Mapper.

Під окупацією Росії зараз знаходиться близько 16,66% території України.

Так, це на 0,64% менше загальної захопленої площі України у порівнянні з кінцем жовтня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ мають ще деокупувати близько двох тисяч міст та сіл.

Станом на 22 листопада українські військові вже звільнили 1886 населених пунктів.

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