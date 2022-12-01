ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не передає Росії зброю, - глава Євроради

Новость на русском →
Пекін, Четвер 01 грудня 2022 15:45
Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не передає Росії зброю, - глава Євроради Фото: голова КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Російській Федерації. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Євроради Шарля Мішеля, якого цитує The Guardian.

"Президент Китаю дуже чітко дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю Росії", - сказав Мішель.

Також глава Євроради повідомив, що китайський лідер виступив проти ядерних загроз, він сказав, що "ядерні погрози Росії неприйнятні і не є відповідальними".

"Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України", - додав Мішель.

Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шарлем Мішелем заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, він побачив в цьому нібито "інтерес Європи та Азії".

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.

Про те, на чиєму боці Китай у війні Росії проти України - читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Рада Європи Си Цзиньпинь
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами