Крупный обмен пленными и новый пакет военной помощи от Германии: новости за 1 декабря

Домой из российского плена вернулись 50 защитников Украины, часть из которых содержались в колонии Еленовки Донецкой области. Кроме того, Германия выделила ВСУ новый пакет военной помощи, в который вошли зенитки Gepard и понтонные мосты.

Более детально о том, что произошло во вторник, 29 ноября, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Украина вернула из российского плена полсотни защитников

В четверг, 1 декабря, между Украиной и Россией прошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 50 украинских защитников.

Домой возвращаются защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные, которые находились в колонии Еленовки. При этом из плена освободили раненых солдат, принимавших участие в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Также ранее информацию об обмене пленными с Украиной подтвердили в Минобороны РФ. Там рассказали, что 50 российских солдат были освобождены.

Германия предоставила новый пакет помощи для ВСУ

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли 7 зенитных установок Gepard,3 бронированные мостоукладочные машины BIBER, 8 надводных беспилотников, 12 пограничных машин, 30 автомобилей скорой помощи и пр.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

В Ладыжине после атаки РФ возобновили теплоснабжение

В Ладыжине Винницкой области возобновили теплоснабжение после атаки России. Город около недели оставался без отопления. Об этом заявил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Восстановлено теплоснабжение в Ладыжине! Продолжаем диверсификацию поставок тепловой энергии в городе", - отметил он.

Ранее российские войска обстреляли Ладыжинскую ТЭС, из-за чего 18 тысяч жителей города остались без отопления. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию военного характера.

Си Цзиньпин заверил, что Китай не передает оружие России

Китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение Российской Федерации. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Также глава Евросовета сообщил, что китайский лидер выступил против ядерных угроз, он сказал, что "ядерные угрозы России неприемлемы и не являются ответственными".

"Я искренне надеюсь, что все международное сообщество, включая Китай, будет использовать все возможные средства и инструменты, чтобы убедить Кремль прекратить войну и уважать суверенитет Украины", - добавил Мишель.

Байден просит 37 млрд долларов для Украины, чтобы обеспечить поражение Путина

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить дополнительную помощь Украине. Сумма которой составляет 37 млрд долларов.

Попытки главы Кремля Владимира Путина совершить завоевание, военные преступления и ядерный шантаж, а также попытки сделать голод оружием или заморозить украинцев с приходом зимы должны быть отбиты и побеждены.

Напомним, недавно Белый дом сообщил, что обратился к американскому Конгрессу с просьбой одобрить выделение 37,7 млрд долларов на безопасность и другую помощь Украине.