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Постачатимуть зброю Україні весь наступний рік: Уряд Італії ухвалив важливе рішення

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Четвер 01 грудня 2022 22:07
Постачатимуть зброю Україні весь наступний рік: Уряд Італії ухвалив важливе рішення Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Виконавча влада Італії підтримала рішення щодо надання військової допомоги Україні протягом всього наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Італії, про яке пише Corriere della Sera.

Рада міністрів, скликана прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні затвердила указ, яким продовжується термін постачання зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

Таким чином, військові матеріали та обладнання поставлятимуться до України для боротьби з російським вторгненням також упродовж 2023 року. Щоб і надалі підтримувати Україну, Мелоні звернулась до парламенту. І після того, як Палата схвалила унітарну пропозицію правоцентристів, Рада міністрів дала добро на так званий "декрет НАТО". Він продовжить вже ухвалені урядом минулого прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі рішення, термін дії яких закінчиться 31 грудня.

На початку наступного року Італія може надати черговий пакети допомоги. Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси для захисту інфраструктури країни від атак Росії з повітря.

Нагадаємо, до цього повідомлялось, що керівні праві партії Італії у вівторок відкликали поправку, яка б дозволяла уряду продовжувати постачання зброї в Україну протягом 2023 року.

Раніше стало відомо, що уряд Італії звернеться до парламенту з проханням ухвалити новий закон про військові та цивільні постачання в Україну протягом 2023 року, заявив міністр оборони Гвідо Кросетто.

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