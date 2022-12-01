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Втрати Росії у війні сягають близько 200 000 військових, - Подоляк

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 14:00
Втрати Росії у війні сягають близько 200 000 військових, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія від початку повномасштабної війни втратила в Україні близько 200 000 своїх військових. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі програми "Воздух".

"За нашими даними, які дають Генштаб і ГУР МО, на сьогодні близько 90 000 загиблих з боку російської армії. Ця цифра безумовно округлена. Незворотні втрати, включаючи санітарні (поранені, ампутанти, тяжкі хвороби, полонені, зниклі безвісти) - це цифра близька до 200 000 незворотних втрат", - розповів Подоляк.

Що відомо про втрати РФ?

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні російська армія втратила у війні проти України з лютого вже близько 89 440 військових вбитими.

При цьому, за даними голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, генерала Марк Міллі, Росія втратили вбитими та пораненими приблизно по 100 тисяч військових.

Такі ж цифри наводять у Міноборони Британії. Там також повідомили, що більшість досвідчених військових РФ вже мертві.

Додамо, президент України Володимир Зеленський нещодавно коментував втрати сторін він заявив, що втрати України у війні з РФ в 10 разів менші ніж російські.

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