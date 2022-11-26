Українські АЕС підключили до електромережі та допомога від Норвегії: новини за 25 листопада

Вчора, 25 листопада 2022 року, усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі. А Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги.

Війна Росії проти України: останні новини

Усі українські АЕС знову підключені до національної енергомережі

Усі діючі українські атомні електростанції знову підключені до національної електромережі після тимчасових відключень, спричинених ракетними ударами РФ 23 листопада.

"Чотири діючі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії на початку цього тижня", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

Також в агентстві заявили, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС були повторно підключені до мережі та працюють для вироблення електроенергії для потреб країни. На Чорнобильській АЕС також сьогодні, 25 листопада, було відновлено електропостачання.

Норвегія передала Україні нову партію військової допомоги

Норвегія передає Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг. Країна продовжить підтримувати Збройні сили України і в майбутньому.

"Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко", - заявив міністра оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

До цієї партії допомоги увійшло наступне:

1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;

20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;

55 тисяч одиниць зимового військового одягу;

55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;

30 тисяч сухпайків.

США зірвали передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від "ядерки"

США в березні зірвали передачу Україні польських винищувачів МіГ-29. На такий крок Вашингтон пішов після домовленості з Пекіном, який пообіцяв у відповідь втримати російського диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї.

Таку інформацію оприлюднив британський журналіст Оуен Метьюз, посилаючись на слова китайських джерел.

Зазначається, що з початку російського вторгнення в Україну Китай відігравав вирішальну, хоча публічно малопомітну, роль у прийнятті стратегічних рішень як у Вашингтоні, так і в Москві.

"Це було тилове втручання, схвалене Пекіном, яке змусило США зірвати угоду з Польщею щодо постачання радянських літаків МіГ-29 українським ВПС ще в березні", - пише видання.

Зеленський назвав головну місію Європи у найближчій перспективі

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції The idea of Europe та закликав своїх європейських колег до збереження єдності.

Зеленський зазначив, що лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. І через 274 дні повномасштабної війни – очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована.

"Росія поки що вдається до різних форм терору. Росії поки що вистачає ракет та артилерії, щоб щодня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає і не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що, зрештою, призводило Європу до поразок", - додав він.

Німеччина анонсувала нову допомогу для України

Федеральний уряд Німеччина готує нову допомогу для України після масштабних пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

За даними Федерального міністерства закордонних справ, Агентство технічної допомоги (THW) готується доставити в Україну 100 електрогенераторів протягом двох тижні. 135 таких пристроїв вже були завезені в країну з початку війни. Загалом THW закупив для України генератори на суму понад 13 млн євро.

За даними МВС, незабаром Україні буде передано 15 додаткових масляних обігрівачів, а також 20 мобільних акумуляторних блоків і 38 житлово-санітарних контейнерів.

Ситуація з АЕС в Україні стає дедалі тривожнішою, - глава МАГАТЕ

Ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною, оскільки цього тижня вперше всі АЕС одночасно втратили зовнішнє живлення.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими АЕС демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Шмигаль заспокоїв українців: допомоги Заходу вистачить на пенсії і зарплати у 2023

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив українське суспільство, що всі соціальні програми 2023 року будуть виконані.

Шмигаль назвав надійними партнерами США, Канаду та країни Євросоюзу, які надали Україні потужну макрофінансову допомогу, що є справжнім проявом солідарності з українцями.

Так, Європарламент схвалив виділення макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро у 2023 році. Ці кошти підуть на покриття всіх соціальних бюджетних видатків - пенсій, зарплат бюджетникам, допомогу ВПО та людям з інвалідністю тощо. Крім того, США виділили Україні 4,5 млрд доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти також призначені на забезпечення соціальних програм.

В енергосистемі досі зберігається дефіцит у 30%, - "Укренерго"

Наразі в українській енергосистемі зберігається відчутна нестача електроенергії.

Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.

"Поетапне оновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Йде підключення електроенергії побутовим споживачам", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ще вранці до кожного обленерго довели необхідні обсяги, і вони самостійно визначають черги відключення світла.

Змінили тактику. В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла

Українська енергосистема може вийти на графіки планових відключень світла вже у вихідні.

За його словами, зараз очікується набір потужностей на атомних станціях. Зокрема, на Рівненській АЕС.

"Відповідно, відсоток покриття споживання зростатиме, хоча вже не так стрімко, як ми відновлювалися після системної аварії, яка сталася у вівторок. Ми плануємо, що вихідні ми пройдемо з дефіцитом 25%. Це показник близький до того, що був до останнього обстрілу, але він все ще буде трохи більшим. Тому графіки обмежень залишатимуться, але у нас є надія, що на вихідних вдасться увійти до якогось планового режиму", - зазначив він.