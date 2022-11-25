Росіяни намагаються наступати на Донбасі та обороняються на двох напрямках, - Генштаб

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому противник веде активну оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Протягом 25 листопада ворог завдав чотири ракетних удари по Комишувасі Запорізької області, а також здійснив сім обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. При цьому Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. При цьому Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. На Сіверському напрямку , у прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, а також проведення демонстраційних і провокаційних дій.

, у прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, а також проведення демонстраційних і провокаційних дій. На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

окупанти обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники ведуть активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснюють обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське в Донецькій області.

загарбники ведуть активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснюють обстріли з танків та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське в Донецькій області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляли з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстріляли з танків та всього спектру артилерії райони населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть активну оборону. Здійснили обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне у Запорізькій області.

окупанти ведуть активну оборону. Здійснили обстріли з танків та різнокаліберної артилерії позицій Сил оборони та районів населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне у Запорізькій області. На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог не припиняє обстрілів по районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Токарівка, Микільске, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка, Велетенське Херсонської області та Херсону.

Тим часом загарбники продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявними даними, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.

У Сімферополі окупанти проводять заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 3 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Військові ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 5 районів зосередження особового складу і озброєння у військової техніки окупантів.