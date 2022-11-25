Ситуація з АЕС в Україні стає дедалі тривожнішою, - глава МАГАТЕ

Ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною, оскільки цього тижня вперше всі АЕС одночасно втратили зовнішнє живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими АЕС демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною", - заявив Гроссі. My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022 Глава Міжнародного агентства з атомної енергії підкреслює, що це складна та потенційно небезпечна ситуація. На сьогоднішній день половина атомної генерації України вже працює. Усі три атомні станції, котрі розташовані на неокупованій території, працюють. Також відновила роботу значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій.