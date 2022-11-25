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Ситуація з АЕС в Україні стає дедалі тривожнішою, - глава МАГАТЕ

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 16:53
Ситуація з АЕС в Україні стає дедалі тривожнішою, - глава МАГАТЕ Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (iaea org)
Автор: Дмитро Браславський

Ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною, оскільки цього тижня вперше всі АЕС одночасно втратили зовнішнє живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими АЕС демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною", - заявив Гроссі.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії підкреслює, що це складна та потенційно небезпечна ситуація.

На сьогоднішній день половина атомної генерації України вже працює. Усі три атомні станції, котрі розташовані на неокупованій території, працюють. Також відновила роботу значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій.

Нагадаємо, що усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинені. Причиною цього є руйнуванням електромереж.

Також 23 листопада, через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська та Хмельницька АЕС.

Перший блок Хмельницької атомної електростанції вчора, 24 листопада, енергетики підключили до електромережі України.

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