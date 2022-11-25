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Росія має досвідчених військових, але більшість з них уже мертві, - Воллес

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Лондон, П'ятниця 25 листопада 2022 15:29
Росія має досвідчених військових, але більшість з них уже мертві, - Воллес Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У російської армії ще є досвідчені військовослужбовці. Втім, більшість з них вже мертві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Великобританії Бена Воллеса в інтерв'ю The Daily Beast.

За його словами, окупанти зараз погано укомплектовані і цим треба скористатися.

"Нещодавно росіяни розгорнули частину без їжі, шкарпеток і з невеликою кількістю зброї. Це катастрофа для людини, яка йде в поля... Розмах у росіян є, але не дуже. Більшість з тих, хто був хорошим військовослужбовцем - мертві. Тільки нація, яка не дбає про власний народ, може відправити 100 000 своїх людей на смерть, поранення або дезертирство", - зазначив Воллес.

Зазначимо, також глава Міноборони Британії закликав українців продовжувати наступ взимку з огляду на переваги, які мають ЗСУ в підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих та погано підготовлених росіян.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, втрати російської армії від початку повномасштабної війни сягають близько 86 150 військових.

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