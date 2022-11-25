Бої за Донбас. Росіяни знизили інтенсивність наступу на деяких ділянках: що відомо

На сході залишається найскладніша ситуація, оскільки росіяни залучають там всі види ураження. Втім, на деяких ділянках фронту ворог набагато знизив свою інтенсивність через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Східний напрямок і далі залишається головним напрямком удару ворога. Там тривають найжорстокіші його дії, противник використовує всі види ураження, які у нього наявні. В першу чергу - це ствольна артилерія всіх калібрів. Також танки, РСЗВ, авіацію", - розповів Череватий.

Втім, за його словами, не дивлячись на це більш як чотири місяці ворог не може прорвати українську оборону в районі Бахмуту та на Авдіївському напрямку.

"Безперечно, погодні умови впливають (на наступальний потенціал ворога - ред.). В першу чергу ця осіння сльота, вона спочатку унеможливлює використання броньованої колісної техніки, а згодом і техніки на гусеничному ходу, типу БМП, танків, або ускладнює їх використання. На деяких ділянках фронту ми дійсно спостерігаємо, що ворог набагато знизив свою інтенсивність. Але, в той самий час, на багатьох ділянках залишається й атакувати", - зазначив Череватий.

Примітним є те, що нещодавно в Міноборони закликали українців продовжувати наступ взимку, щоб скористатися своїми перевагами. Там зазначили, що ЗСУ мають перевагу в підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян.

Нагадаємо, за даними Генштабу, що ЗСУ протягом минулої доби, 24 листопада успішно зупинили атаки окупантів у Луганській та Донецькій областях.

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