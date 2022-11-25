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Бої за Донбас. Росіяни знизили інтенсивність наступу на деяких ділянках: що відомо

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Донбас, П'ятниця 25 листопада 2022 08:42
Бої за Донбас. Росіяни знизили інтенсивність наступу на деяких ділянках: що відомо Фото: росіяни знизили інтенсивність наступу на деяких ділянках (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На сході залишається найскладніша ситуація, оскільки росіяни залучають там всі види ураження. Втім, на деяких ділянках фронту ворог набагато знизив свою інтенсивність через погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Східний напрямок і далі залишається головним напрямком удару ворога. Там тривають найжорстокіші його дії, противник використовує всі види ураження, які у нього наявні. В першу чергу - це ствольна артилерія всіх калібрів. Також танки, РСЗВ, авіацію", - розповів Череватий.

Втім, за його словами, не дивлячись на це більш як чотири місяці ворог не може прорвати українську оборону в районі Бахмуту та на Авдіївському напрямку.

"Безперечно, погодні умови впливають (на наступальний потенціал ворога - ред.). В першу чергу ця осіння сльота, вона спочатку унеможливлює використання броньованої колісної техніки, а згодом і техніки на гусеничному ходу, типу БМП, танків, або ускладнює їх використання. На деяких ділянках фронту ми дійсно спостерігаємо, що ворог набагато знизив свою інтенсивність. Але, в той самий час, на багатьох ділянках залишається й атакувати", - зазначив Череватий.

Примітним є те, що нещодавно в Міноборони закликали українців продовжувати наступ взимку, щоб скористатися своїми перевагами. Там зазначили, що ЗСУ мають перевагу в підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян.

Нагадаємо, за даними Генштабу, що ЗСУ протягом минулої доби, 24 листопада успішно зупинили атаки окупантів у Луганській та Донецькій областях.

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