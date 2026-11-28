Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Президент хоче, щоб його (Кримський міст - ред.) було повністю знищено", - повідомило джерело видання.

Вночі 18 листопада ракетна бригада Військово-морських сил України, озброєна ракетами "Нептун", вивела мобільні пускові установки на заздалегідь підготовлені позиції вздовж південного узбережжя України.

За словами джерела, тоді військові випустили значну кількість "Нептунів". Відразу після запуску бригада почала згортати комплекси, щоб уникнути російського ураження.

Протягом кількох годин після цього по мосту також били військовослужбовці інших підрозділів ЗСУ.

Приблизно о другій годині ночі бригада, яка била "Нептунами" дізналася, що частина дорожнього полотна мосту та одна з опорних арок обвалилися.

"Звісно, ми випили трохи пива", - розповів один із планувальників операції, згадуючи момент, коли його побратими дізналися про завдані пошкодження.

Водночас, оскільки ціллю ракет був залізничний проліт, наступної ночі ракетна бригада завдала повторного удару, іще більше пошкодивши залізничну частину мосту.

Лише після другого ракетного удару військові дізналися, що наказ про цю атаку віддав особисто президент.