Окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та "Градів"

Війська РФ обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади Дніпропетровської області з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Загарбники атакували населені пункти регіону цієї ночі.

Про це 25 листопада повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Зазначається, що по містах та селах громад було випущено понад 70 російських снарядів.

"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині. Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади", - розповів чиновник.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок атаки інтервентів немає. Деталі ворожого обстрілу уточнюються.

"У решті районів ніч з тривогою, та без атак", - сказав глава ОВА.

Резніченко звернув увагу, що вранці продовжує звучати сигнал повітряної тривоги, і закликав мешканців області залишатися в безпечних місцях.