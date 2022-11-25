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Зеленський назвав головну місію Європи у найближчій перспективі

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П'ятниця 25 листопада 2022 13:02
Зеленський назвав головну місію Європи у найближчій перспективі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції The idea of Europe та закликав своїх європейських колег до збереження єдності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України.

Зеленський зазначив, що лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. І через 274 дні повномасштабної війни – очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована.

"Росія поки що вдається до різних форм терору. Росії поки що вистачає ракет та артилерії, щоб щодня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає і не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що, зрештою, призводило Європу до поразок", - додав він.

Також український лідер наголосив, що зараз у Європі немає розколів і завдання номер один – зберігати таку реальність.

"Немає України окремо від Європи, так само як немає Польщі, Литви, Румунії, Латвії, Німеччини, чи Франції окремо від Європи. Це наш континент. Це наше життя. І це наш шлях, яким ми можемо пройти. І цієї зими. І цю війну. Усі ми разом – усі європейці", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський виступив на саміті G20. Глава держави у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.

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Володимир Зеленський
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