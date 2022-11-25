Зеленський назвав головну місію Європи у найближчій перспективі

Зеленський зазначив, що лінія фронту в Україні стала лінією боротьби Європи за себе. І через 274 дні повномасштабної війни – очевидно, що антиєвропейська агресія Росії зазнає провалу, а європейська свобода буде гарантована.

"Росія поки що вдається до різних форм терору. Росії поки що вистачає ракет та артилерії, щоб щодня вбивати людей і провокувати нові труднощі для України та всієї Європи. Але немає і не буде того, на що російський імперіалізм завжди робив ключову ставку і що, зрештою, призводило Європу до поразок", - додав він.

Також український лідер наголосив, що зараз у Європі немає розколів і завдання номер один – зберігати таку реальність.

"Немає України окремо від Європи, так само як немає Польщі, Литви, Румунії, Латвії, Німеччини, чи Франції окремо від Європи. Це наш континент. Це наше життя. І це наш шлях, яким ми можемо пройти. І цієї зими. І цю війну. Усі ми разом – усі європейці", - наголосив Зеленський.