Допомагала окупантам під Попасною: коригувальницю обстрілів засудили на 12 років

Мешканка Луганської області коригувала обстріли окупантів у Попаснянському районі. Її викрили, затримали та засудили на 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.

"52-річна місцева мешканка з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку. Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Прокурори пояснили, що ці дані вона передавала своїй доньці у Москву, яка співпрацювала з ФСБ Росії. У її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.

Васильківський районний суд Дніпропетровської області визнав жінку винною у наданні окупаційним військам допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Наступні 12 років жінка проведе у в'язниці.