Допомагала окупантам під Попасною: коригувальницю обстрілів засудили на 12 років
Мешканка Луганської області коригувала обстріли окупантів у Попаснянському районі. Її викрили, затримали та засудили на 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської обласної прокуратури.
"52-річна місцева мешканка з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку. Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Прокурори пояснили, що ці дані вона передавала своїй доньці у Москву, яка співпрацювала з ФСБ Росії. У її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.
Васильківський районний суд Дніпропетровської області визнав жінку винною у наданні окупаційним військам допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Наступні 12 років жінка проведе у в'язниці.
Нагадаємо, що мешканець окупованої частини Донецької області вступив до лав терористів "ДНР" та відправився воювати проти ЗСУ у сусідню область. Його захопили у полон та засудили на 15 років тюрми.
РБК-Україна також повідомляло, що співробітники СБУ під час стабілізаційних заходів у Херсоні знайшли засекречені документи ФСБ з інформацією про їхніх агентів-колаборантів.
Нагадаємо, під час контрдиверсійних заходів у Чернігівській області СБУ затримала російського шпигуна - агента ФСБ.
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